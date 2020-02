Leuth : Hochzeitstag nur alle vier Jahre

Info

Schaltjahr Ein Schaltjahr ist durch vier teilbar. Das nächste wäre demnach 2024.

Geburtstag Heute feiern in Nordrhein-Westfalen 398 Kinder sozusagen ihren „ersten“ Geburtstag. Besonders viele Geburten gab es zuletzt im Schaltjahr 2000 – da kamen am 29. Februar in Nordrhein-Westfalen 462 Babys zur Welt. In ganz NRW feiern heute 10.000 Menschen Geburtstag.