nettetal : Neun Haltestellen werden barrierefrei ausgebaut

Nettetal Verwaltung informiert im Ausschuss für Stadtplanung.

In diesem Jahr werden vier Haltestellen in Kaldenkirchen und fünf in Lobberich umgestaltet. Die Haltestellen Ehemaliges Krankenhaus I und II an der Kölner Straße werden für 35.000 und 40.000 Euro umgebaut. Dann kommen Bruch I für 21.000 Euro und Bruch II für 40.000 Euro an die Reihe. In Lobberich sind es die Haltestellen an der Breyellerstraße und Pastor-Schmidt--Straße, dazu kommt eine Haltestelle an der Florastraße. Die Umbauten kosten jeweils zwischen 35.000 und 40.000 Euro. Insgesamt werden 326.000 Euro verbaut.