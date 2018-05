Nettetal: Neun Künstler zeigen ihre Werke

Nettetal Bei einer Frühjahrsausstellung präsentieren Nettetaler ihre Gemälde und Skulpturen. Ungewöhnlich: Eine Industriehalle ist Ausstellungsort

"Normalerweise präsentieren die Aktiven der Kunstszene Nettetal immer am Ende des Jahres ihre Ateliers", erklärt Susanne Kurwig. Sie ist eine der Künstlerinnen und gehört außerdem zum Organisationsteam. Jetzt aber verzichten sie auf diese Atelierausstellung; stattdessen präsentieren neun Künstler ihre Werke bei der Frühjahrsausstellung "Kunst in der Halle".

Doch die Vorbereitung war nicht einfach: "Es war schwer, einen geeigneten Ort für die Ausstellung zu finden", berichtet Kampendonk. Die Organisatoren haben dann aber in der Halle des ehemaligen Textilunternehmens Longlife doch einen Ausstellungsort gefunden. "Alle Künstler der Kulturszene Nettetal haben sich die Halle angeschaut. Manche haben daraufhin für die Ausstellung zugesagt, manche abgesagt", sagt Kurwig über diesen recht speziellen Ausstellungsort. "Die Industriehalle ist zurzeit auch in Betrieb. Für die Zeit unserer Ausstellung wird sie aber frei gehalten", ergänzt Kampendonk. Die Halle werde so hergerichtet, sagt Kurwig, dass die Künstler ihre Bilder an der 40 Meter langen Wand aufhängen und ihre Skulpturen im Raum aufstellen können.