Kaldenkirchen : Evangelische Kirche: Mehr Kooperation oder Fusion denkbar

Kaldenkirchen Beim Neujahrsempfang der Evangelischen Kirchengemeinde Kaldenkirchen blickte Pfarrer Andreas Grefen in die Zukunft. Im August gibt es dazu eine Klausurtagung der vier Gemeinden der Arbeitsgemeinschaft An der Nette.

Die Zusammenarbeit mit den in der Arbeitsgemeinschaft „An der Nette“ verbundenen Gemeinden Bracht-Breyell, Grefrath-Oedt und Lobberich-Hinsbeck werde sich in Zukunft weiter verstärken. So sei im August eine Klausurtagung der vier Presbyterien geplant, um Weichenstellungen für die Zukunft vorzunehmen. Beratend nehmen zwei Mitglieder des Zentrums „Kirche und Kirchenentwicklung“ teil. Als Modelle einer Kooperation der Gemeinden kämen eine Fusion oder die Bildung einer Gesamtkirchengemeinde (GK) in Betracht. Eine GK sei wie ein großes gemeinsames Dach, das zusätzlich über das Dach der vier Häuser der Nettegemeinden gespannt werde und ein gemeinsames Presbyterium für die großen Themen wie Finanzen, Personalplanung oder Bauprojekte habe. Bezirkspresbyterien für lokale Entscheidungen bestehen daneben weiterhin, auch die Gemeindebüros. Noch gebe es für jede Gemeinde eine volle Pfarrstelle, doch dürfte diese Situation bei Stellenwechsel, Erkrankung oder Pensionierung künftig der Vergangenheit angehören. Langfristig würden für die vier Gemeinden wohl nur drei volle Pfarrstellen genehmigt werden.