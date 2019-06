Hinsbeck : Neues Zirkuszelt für die Jugendherberge

Hinsbeck Nach rund elf Jahren wurde das alte Zirkuszelt in Hinsbeck ersetzt. Die Stürme der vergangenen Jahre hatte es zwar überstanden, aber trotzdem darunter gelitten. 50 Veranstaltungen sollen dort dieses Jahr stattfinden.

Jonglieren, Feuerspucken und Balancieren auf dem Schwebebalken: Im neuen Zirkuszelt der Jugendherberge in Hinsbeck können Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene wieder zu Zirkusartisten werden. Zumindest für eine Show in der Manege. „Wir bieten Ferienfreizeiten und Aktionen für Schulklassen an“, sagt Florian Darius, Leiter der Jugendherberge.

Denn nicht nur für die Zirkus-Angebote der Jugendherberge kommen Besucher. Viele Vereine vor Ort finden dort Räumlichkeiten für ihre Sitzungen und Feste. „Auch der Karnevalsverein in Hinsbeck organisiert hier seine Veranstaltungen“, sagt Bürgermeister Christian Wagner (CDU). Das Zelt ist nicht nur in der warmen Jahreszeit zum Einsatz geeignet, eine Erdgasheizung ermöglicht auch Winterbetrieb. Seit zehn Jahren etwa diene das Zelt in Hinsbeck bereits als Saal-Ersatz. Außerdem sei die Jugendherberge mit dem Zelt überregional bekannt, vor Kurzem nahm beispielsweise eine Schulklasse aus Mülheim an dem Zirkusworkshop teil. „Das Zelt hat eine Ausstrahlungskraft für Nettetal, die weit hinausgeht“, sagt Wagner. Durch das Angebot der Jugendherberge würden manche erst Nettetal kennenlernen und als Erholungsort für sich entdecken.