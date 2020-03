Breyell : Neues Leben in alter Villa

Breyell Der 57-jährige Martin Benjamin Kreiten hat eine historische Stadtvilla in Breyell renoviert. Die „Villa Maria“ an der Josefstraße soll auch Schauplatz für Kunstausstellungen sein.

Die alte Stadtvilla an der Josefstraße in Breyell hat schon oftmals ihren Eigentümer gewechselt. In ihr steckt so einiges an historischer Vergangenheit. „Früher wohnte in der Stadtvilla eine industrielle Familie“, erzählt der jetzige Besitzer der Villa, Martin Benjamin Kreiten. Zuvor hatte 16 Jahre lang eine Einrichtung für schwer erziehbare Kinder ihren Platz in der Villa. Kreiten erwarb 2017 das beeindruckende Bauwerk und eröffnete 2019 nach rund zwei Jahren Renovierung die „Villa Maria“. Der Name hat eine besondere Bedeutung für den Mental-Trainer Kreiten: „Für mich war der Name Maria sehr wichtig. Einmal Maria als die Mutter Jesu, den Ursprung der Liebe und andererseits tragen viele wichtige Frauen in meinem Leben den Namen Maria – ob meine Tante, meine Oma oder meine jetzige Lebensgefährtin.“ Stolz ergänzt er: „Unsere Villa Maria an der Josefstraße war das fehlende Puzzleteil!“