Kirchliches Leben in Nettetal : Neues Kreuz im Kreuzgarten in Schaag geweiht

Schaag Auf den Ruinen des Westwalls im Zweiten Weltkrieg wurde 1949 der Kreuzgarten in Schaag gebaut. Im Zentrum steht ein sieben Meter hohes Kreuz mit der Mahnung „Credo“ (glaube). Das Holzkreuz musste jetzt ausgetauscht werden.

Nach 72 Jahren war das alte Kreuz aus Eichenholz morsch geworden. Es wurde jetzt durch ein neues, ebenfalls sieben Meter hohes Kreuz ersetzt, allerdings aus Stahl. „Ein so großes Kreuz aus Eichenholz wäre für uns unbezahlbar gewesen“, sagt Wolfgang Toerschen, zweiter Vorsitzender des Kreuzgartenvereins. Hergestellt wurde das neue Kreuz von der Firma hc-Metall Helmut Clemens in Lötsch. Clemens ist selbst Mitglied im Verein. Optisch sieht das neue Kreuz wie das alte aus, auch der Schriftzug „Credo“ ist wie vorher angeordnet. Das neue Kreuz wurde bereits am 22. Juli errichtet, konnte aber Corona-bedingt erst jetzt vor einer größeren Gemeinde geweiht werden. Bezahlt wurde das neue Kreuz aus Mitteln des Vereins.

Auf Anregung des damals in Schaag im Ruhestand lebenden Pfarrers Peter Schallenberg, der an der Karstraße 1947 einen gesprengten Westwallbunker entdeckt hatte, legten die Schaager in dem umliegenden Waldstück Wege an und errichteten Kreuzwegstationen. Als erstes wurde am 15. April 1949 das sieben Meter hohe Eichenkreuz errichtet und von Pastor Frenck geweiht. Zwischen dem Hochkreuz und der Ölberggrotte wurde ein Gedächtnismal aufgebaut. Dort trifft sich seither am Pfingsttag die Bevölkerung, um der Schaager Opfer des Zweiten Weltkrieges zu gedenken. Direkt im Anschluss an den Kreuzgarten ist seit 1951 der Mariengarten entstanden. In einem sechs Meter hohen Aufbau steht die Schutzmantel-Madonna. Die Statue stammt vom Künstler Peter Bahn aus Höhr-Grenzhausen.