Acht-Millionen-Euro-Projekt Breyells neues Schwimmbad ist eröffnet

Das Bad in Breyell ersetzt das Lehrschwimmbecken in der Grundschule. Das Becken dort ist aus dem Jahr 1955 und die Technik veraltet. Das Kiependraegerbad kann dagegen mit neuester Technik aufwarten und soll als Ort für Schul- und Vereinsschwimmen, sowie für Schwimmkurse dienen. Für das reine Vergnügen ist weiterhin das Nettebad in Kaldenkirchen gedacht. Darauf prosteten sich die Verantwortlichen an diesem Nachmittag nochmal kräftig zu. Damit das Schul- und Vereinsschwimmen in Breyell nicht untergeht.