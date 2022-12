Treffpunkt in Nettetal Neues Jugendcafé in Breyell ist eröffnet

„Früher war in den Räumen eine Arztpraxis. In den letzten vier Monaten wurde alles renoviert“, berichtet Karl-Heinz Erkens vom Kirchenvorstand. Finanziell unterstützt wurde das Projekt vom Bistum Aachen und der Stadt Nettetal. Der Treff soll sich als stationäres Angebot fest etablieren. „Gegenüber liegt die Gesamtschule, wir haben also eine direkte Nähe zu den Kindern und Jugendlichen“, erklärt Erkens.