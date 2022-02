Deutsch-niederländisches Grenzgebiet : Für den Job Grenzen überschreiten

Das Servicebüro grenzüberschreitende Arbeit ist in Venlo an der Prinsesseingel 10 zu finden. Foto: Euregio Rhein Maas Nord/Euregio rhein-maas-nord

Nettetal/Venlo Ein neues Servicebüro der Euregio ist jetzt in Venlo offiziell eröffnet worden. Für welche Menschen bei der Arbeitssuche dieses Angebot interessant ist.

(RP) Wer Arbeit sucht, sollte nicht an der deutsch-niederländischen Grenze haltmachen. Wer sich beruflich verändern möchte, für den könnten sich im Nachbarland größere Chancen als in der Heimat bieten. Fachleute beider Länder ermutigten bei der virtuellen Eröffnung des „Service Grenzüberschreitende Arbeit“ (SGA) die Menschen zwischen Rhein , Niers und Maas dazu, den Radius bei der Arbeitssuche zu erweitern. Das neue Angebot in der Grenzregion unterstützt dabei aus einer Hand.

Partner der euroregionalen Kooperation sind neben der Euregio die Agenturen für Arbeit in Mönchengladbach und Krefeld, das Jobcenter des Kreises Viersen, der UWV Nord- und Mitte-Limburg sowie der Arbeitsmarktregion Nord-Limburg. Vorbild des „Service Grenzüberschreitende Arbeit“ in Venlo ist der 2016 ins Leben gerufene SGA in Kerkrade. Der nordrhein-westfälische Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner (CDU) erläuterte: „Die Euregios bieten damit eine Rundum-Betreuung. Ob es Beratung zu Fragen der Sozialversicherung ist oder ob es das Thema Steuern betrifft – alles ist in einem Haus.“