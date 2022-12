Nettetaler Heinz Koch schreibt Gastronomie-Geschichte Als Hinsbeck 37 Kneipen hatte

In Sachen Gastronomie ist Heinz Koch Geschichtsforscher, Autor und Zeitzeuge in einer Person. Über Hinsbecks Historie hat er schon viel geschrieben. Auch in das neue Werk über Kneipen und Gaststätten seines Heimatortes flossen eigene Erfahrungen des 75-Jährigen ein. „Als junge Männer sind wir an Karneval durch Hinsbecks Kneipen gezogen, um überall zwei Schnäpse zu trinken. Wir haben es nie durch alle geschafft“, erzählt Koch. Und fügt hinzu: „Heute würde man nicht einmal den Mund nass bekommen.“ Denn die klassische Kneipe, in der man zusammenkam und pichelte, ist in Hinsbeck wie in vielen anderen Orten ausgestorben. Für den gelernten Maschinenbau-Ingeniur und begeisterten Heimatforscher Koch war das Grund genug, zu erkunden, was in den vergangenen Jahrhunderten da verloren gegangen ist.