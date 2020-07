Nettetal : Optendrenk folgt auf Weisbrich

Nettetal Beim Förderverein Krickenbecker Seen stand ein Generationenwechsel an. Wer dem langjährigen Vorsitzenden Christian Weisbrich jetzt nachfolgt.

Christian Weisbrich, ein Urgestein einer naturschutzfreundlichen Politik am Niederrhein, war sichtlich gerührt, als er seine Abschiedsworte als Vorstand sprach. 24 Jahre hat er in seiner Position für „die nötigen Kröten und Mäuse“ gearbeitet, die die Biologische Station immer wieder in die Lage versetzten, Naturprojekte zur Erhaltung geschützter Lebensräume und bedrohter Arten in heimischer Landschaft umzusetzen.