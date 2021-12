Vandalismus in Nettetal : Neuer Selfie-Point in Breyell mutwillig zerstört

Der neue Selfie-Point am Lambertimarkt in Breyell ist zerstört. Foto: Stadt

Nettetal Erst vor wenigen Tagen ließ die Stadt Nettetal aufstellen. Auf dem Breyeller Lambertimarkt wurde, vermutlich bereits am vergangenen Wochenende, einer der sechs in Nettetal verteilten Selfie-Points dermaßen zerstört, dass er nun abgebaut und in Reparatur gegeben werden muss.

Die Stadt hofft deshalb auf Zeugen, die Auffälligkeiten beobachtet haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 02162 3770 entgegen.

(hb)