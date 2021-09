Schützen in Breyell : Neuer Name und neue Fahne für die Bruderschaft

Breyell Bei der St.-Lambertus-Bruderschaft Breyell gibt es einige Veränderungen. Worauf sich die Mitglieder besonders freuen: auf das Schützenfest im Juni 2022.

Die Mitglieder der St.-Lambertus-Bruderschaft Breyell-Dorf /-Metgesheide haben am vergangenen Wochenende nicht nur mit einem Jahr Corona-Verspätung ihren neuen König ermittelt, sondern sich auch zu einer kurzen außerordentlichen Vollversammlung in ihrem Gelagehaus Kreuels an der Lobbericher Straße getroffen. Dabei ging es um den Antrag, den Namen der Bruderschaft von „St. Lambertus Bruderschaft Breyell-Dorf/-Metgesheide“ in „St. Lambertus Bruderschaft Breyell“ zu verkürzen. Damit würde auch die vor zwölf Jahren vollzogene Fusion der beiden ehemaligen eigenständigen Bruderschaften aus Breyell-Dorf und Breyell-Metgesheide deutlich gemacht.