Musik in Nettetal : Neue Stühle für die Feuerwehrkapelle

Musik in Nettetal

Mit Hilfe der Sparkassenstiftung hat der Musikverein für das Probehaus an der Knorrstraße neue Möbel anschaffen können. Derzeit proben dort 35 Aktive.

Mit dem „Prinz Eitel Friedrich Marsch“ des deutschen „Marschkönigs“ Hermann Ludwig Blankenburg haben die Musiker der Kreisfeuerwehrkapelle seltene Gäste empfangen: Bürgermeister Christian Wagner (CDU) und Jochem Dohmen, Abteilungsdirektor der Sparkasse Krefeld, waren ins Musikprobehaus an der Knorrstraße am Rande des Grenzwaldes gekommen, um sich davon zu überzeugen, ob das Geld aus der Nettetaler Sparkassenstiftung gut angelegt worden ist. 60 Stühle und zehn Tische waren nötig gewesen, denn das bisherige Mobiliar war arg in die Jahre gekommen.