In Nettetal-Breyell : Neue Halteverbotszone gegen Verkehrs-Chaos „Am Bahndamm“

Nettetal-Breyell Vor dem Heilpädagogischen Zentrum im Breyell herrscht zu bestimmten Zeiten Durcheinander. Die Stadt greift nun auf der Straße „Am Bahndamm“ ein.

Im Heilpädagogischen Zentrum (HPZ) in Breyell können Menschen, die beispielsweise wegen einer Behinderung nicht auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können, einem Beruf nachgehen. Ein großer Anteil der Beschäftigen wird morgens mit Klein-, Reise- oder Gelenkbussen zum HPZ an der Straße „Am Bahndamm“ gebracht und nach der Arbeit abgeholt. „Die Verkehrssituation zu den Bring- und Abholzeiten stellt sich derzeit sowohl für die Fahrdienste, als auch für die ,Selbstfahrer‘, die das HPZ beispielsweise mit dem Fahrrad an- und abfahren dürfen, als problematisch dar“, erklärte die Verwaltung jetzt in einer Mitteilung. Und weiter: „Durch parkende Fahrzeuge müssen die Busse oft auf der Fahrspur des Gegenverkehrs fahren, die Radfahrer warten gleichzeitig zwischen den parkenden Fahrzeugen auf ihre Gelegenheit weiterfahren zu können und der Gegenverkehr staut sich im Lötscher Weg und kann erst in die Straße Am Bahndamm einfahren, wenn sich in der Kolonne von Bussen eine Gelegenheit ergibt.“ Bedeutet also: Verkehrs-Chaos.