Neue Auszubildende bei der Volksbank Krefeld

Am 1. August begann für sechs junge Leute in der Volksbank Krefeld die qualifizierte Ausbildung zur Bankkauffrau/mann. Die Volksbank Krefeld erhielt 2017 zum wiederholten Mal von der Industrie- und Handelskammer (IHK) die Auszeichnung „Bester IHK-Ausbildungsbetrieb Mittlerer Niederrhein“.

Weiterbildungsmöglichkeiten und Studiengänge stehen den zukünftigen Bankkaufleuten während und nach der Ausbildung zur Verfügung. In den nächsten Wochen und Monaten lernen sie die Geschäftsstellen kennen und erhalten einen Einblick in alle wichtigen Arbeitsbereiche der internen Abteilungen der Volksbank. Von Anfang an steht der Kontakt zu den Kunden im Mittelpunkt der Ausbildung.⇥RP