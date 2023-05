Ausflugstipp in Nettetal Was die neue Ausstellung über den Steinkauz im Infozentrum bietet

Wenn man in mondhellen und windstillen Nächten ein "kwiau" oder "kju" hört, kann man sich ziemlich sicher sein, einen Steinkauz zu hören. Vogelexperten erkennen ihn sofort. Der Steinkauz ist besonders am Niederrhein so häufig vertreten, wie sonst in fast keiner deutschen Region. Deshalb ist der kleinsten Eule jetzt eine neue Ausstellung im Infozentrum der Biologischen Station Krickenbecker Seen gewidmet.