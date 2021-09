Kultur in Nettetal : Ausstellung „Vertraute Fremde“ im Projektraum Kunst Busch 8

Julia Arztmann (links) zeigt vor allem Skulpturen, Cesa Wendt ist in erster Linie Zeichnerin. Am Sonntag um 12 Uhr wird ihre Ausstellung eröffnet. Foto: Brinkmann Foto: Heribert Brinkmann

Nettetal Der Projektraum Kunst Busch 8 eröffnet am Sonntag eine neue Ausstellung: Gezeigt werden Skulpturen und Zeichnungen der beiden Künstlerinnen Julia Arztmann und Cesa Wendt.

(hb) Mit der neuen Ausstellung wird der Kunstverein Projektraum Kunst Busch 8 erneut seinem Ruf für spannende, faszinierende Ausstellungen gerecht. Am Sonntag, 19. September, wird in der Ausstellungshalle Busch 8 in Leuth die Ausstellung „Vertraute Fremde“ eröffnet. Bei der Vernissage ab 12 Uhr kann man zwei Künstlerinnen kennenlernen, die ganz eigenwillig und konsequent ihr Werk vorantreiben: Julia Arztmann aus Telgte und Cesa Wendet aus Königswinter. Beide haben schon zusammen ausgestellt, aber in dieser Ausstellung ist beiden zusammen mit Kuratorin Barbara Schmitz-Becker wunderbar gelungen, die beiden Werke in einen echten Dialog treten zu lassen.