Immobilien in Nettetal : Neubau kommt ohne fossile Energie für Wärme aus

Kaldenkirchen Die Baugesellschaft Nettetal sorgt für 15 weitere Wohnungen in Nettetal. Der dreigeschossige Neubau am Juiser Feld wird im Frühjahr 2023 fertig sein, dort entstehen 15 Wohnungen, sechs davon öffentlich gefördert.

Die Baugesellschaft hat ihren Neubau am Juiser Feld 18 in Kaldenkirchen begonnen. Auf diesem Grundstück werden 15 Wohnungen gebaut. Es entstehen sechs öffentlich geförderte Wohnungen mit einer Wohnfläche von 52 bis 88 Quadratmetern und neun freifinanzierte Wohnungen mit einer Wohnfläche von 44 bis 77 Quadratmetern. Insgesamt investiert die Baugesellschaft 3,4 Millionen Euro in das neue Gebäude. Das Haus wird im kfw-55-EE-Standard errichtet, das heißt: Es gibt keinen Gasanschluss, geheizt wird mittels Wärmepumpen. „Das hält die Heizkosten und die CO2-Belastung niedrig“, so Vorstand Volker Ruiters. Die Planer rechnen damit, dass in diesem Haus mit dem Energielabel A+ pro Jahr nur knapp 14 kwh Energie verbraucht werden. Zusätzlich lässt die Baugesellschaft auf dem Dach eine Photovoltaikanlage installieren, mit der Strom für die Mieter erzeugt werden soll.