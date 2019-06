Breyell : Noch kein Architekt für Schwimmbecken gefunden

Das Lehrschwimmbecken in Breyell ist marode und soll durch einen Neubau ersetzt werden. RP-Archivfoto: Knappe. Foto: Knappe

Breyell Der Neubau des Lehrschwimmbeckens in Breyell verzögert sich. Spatenstich soll „vor 2020“ sein.

Der Neubau des Multifunktionsbeckens auf dem Schulgelände an der Biether Straße in Breyell verzögert sich: Für die Anlage, die das marode Lehrschwimmbecken ersetzen soll, hat die Stadtverwaltung „noch keinen Architekten gefunden“, wie Arndt Venten vom Fachbereich Schule, Kultur und Sport im Ausschuss für Schule und Sport nun mitteilte.

Einen genauen Zeitplan konnte Venten in der Sitzung nicht benennen. Er deutete an, dass die Verwaltung eigentlich damit gerechnet habe, eher mit Planung und Bau loslegen zu können. Nach der neuen Ausschreibung werde man sicher im September mit einem Architekten in die konkrete Planungsphase eintreten können, sagte Venten. Mit einem Spatenstich rechne der Nettebetrieb „schon vor 2020“.