Bei der Stadt Nettetal Arme Lobbericher können Hilfe von van-der-Upwich-Stiftung beantragen

Die Stiftung geht auf den 1967 gestorbenen Carl Hermann Gisbert van der Upwich zurück. Dieser wurde 1901 in Lobberich geboren und war Wirtschaftsjurist und Landwirt. Bis zum 30. Oktober 1952 wohnte er in Lobberich, dann zog er nach Wesel um. Bestattet wurde er aber in der opulenten Familien-Grabstätte auf dem Lobbericher Friedhof. Mit der Stiftung wollte Carl Hermann Gisbert van der Upwich das Andenken an seine Familie wach halten. Quelle des Geldes, aus dem die Erträge der Stiftung stammen, sind Pachtzahlungen von Landwirten. Da die traditionell im November fällig werden, werden Hilfegesuche im Oktober entgegengenommen, ausgezahlt wird das Geld an Bedürftige dann in der Regel vor Weihnachten.