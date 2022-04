Einkaufen in Nettetal : Netto-Filiale in Breyell öffnet nach Umbau wieder

Breyell Am Dienstag, 3. Mai, eröffnet an der Freiheitsstraße die Netto-Filiale nach einer Modernisierung. Sie war deshalb seit 26. April geschlossen.

Am Dienstag, 3. Mai, eröffnet an der Freiheitsstraße die Netto-Filiale nach dem Umbau wieder. Sie war deshalb seit 26. April geschlossen. Der Standort sollte, so Christina Stylianou, Leiterin Unternehmenskommunikation Netto-Marken-Doscount, an das neue Konzept angepasst werden: „Ziel ist es, die Filialatmosphäre zu beruhigen, Designelemente der überarbeiteten Markenkommunikation anzupassen und die Filialstruktur klarer zu kommunizieren.“ Weder zur Investitionssumme noch zur Zahl der Mitarbeiter wollte sie Angaben machen. Zum Sortiment gehören mehr als 5000 Artikel, darunter Zeitschriften, frei verkäufliche Arzneiprodukte und mehr als 300 ökologisch zertifizierte Bioprodukte. Zudem gebe es täglich frisch gebackene Backwaren; vor den Kassen ist die Bäckerei Schneider ansässig.