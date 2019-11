Nettetal : Netteverband: Renaturierung am Pletschbach geplant

Nettetal (hb) Im Beirat bei der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Viersen stellte Thomas Schmitz, Geschäftsführer des Netteverbandes, die wasserwirtschaftlichen Projekte Pletschbach in Nettetal-Dyck und Unterer Pletschbach in Lobberich-Flothend vor.

Das Plangebiet Pletschbach in Dayk befindet sich südlich des Pletschbaches auf einer verbandseigenen Grünlandfläche von 2150 Quadratmetern. Auf 120 Metern Länge soll die Europäische Wasserrahmenrichtlinie umgesetzt und damit der gerade Verlauf des Bach in einem Korridor von acht bis 23 Metern renaturiert werden. Der Bereich liegt im Landschaftsschutzgebiet Pletschbach des Landschaftsplans Mittlere Nette/Süchtelner Höhen. Das Plangebiet Unterer Pletschbach in Flothend befindet sich im östlichen Umfeld des Breyeller Sees. Hier wird der Bach auf einer Strecke von circa 400 Metern renaturiert. Zielsetzung ist auch hier die ökologische Aufwertung der Gewässerstruktur, die Lebensräume im Wasser sollen verbessert werden. Der Vorhabenbreich liegt im Naturschutzgebiet Unterer Breyeller See und im Landschaftsschutzgebiet Netteniederung und Hinsbecker Höhen.