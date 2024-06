Internet für Nettetal Vermarktungs-Start für weitere Glasfaseranschlüsse

Westconnect ist eine Tochter des Eon-Konzerns. Kostenpflichtiger Inhalt In allen von Westconnect versorgten Gebieten werden folglich Telefonie und Internet mit dem Konzernprodukt „Eon Highspeed“ zu unterschiedlichen Tarifen und Leistungsumfängen angeboten. In Nettetal können darüber hinaus noch Produkte der Anbieter 1&1 und Novanetz genutzt werden. Wer beim Buchen eines Anschlusses bis 30. September zugleich ein Produkt von Eon Highspeed hinzubucht, könne zusätzlich die Kosten für die Anschlussaktivierung – später rund 400 Euro – sparen, so Wstconnect.