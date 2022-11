Tierschützer kritisieren Veranstaltung in Nettetal Ferkelrennen wird zum Politikum

Nettetal-Lobberich · Schluss mit Schweinerennen in Lobberich – so lautete eine „Anregung“ aus der Bürgerschaft, mit der sich jetzt die Lokalpolitiker beschäftigten. Deren Meinung zum Thema ist ziemlich einhellig. Was nun passieren soll.

30.11.2022, 16:04 Uhr

Das Rennen beim Ferkesmarkt in Lobberich gefällt manchen Tierfreunden nicht. Foto: Ja/Knappe, Joerg (jkn)