Pläne der Landesregierung Nettetals Krankenhaus soll nur auf wenige Behandlungen verzichten

Bleibt das Ministerium Anfang kommenden Jahres bei dem, was sich jetzt angekündigt hat, werden in Nettetal dann im onkologischen Bereich chirurgische Eingriffe am Rektum entfallen – allerdings hat es laut Schneider davon bislang nur zehn bis 20 pro Jahr gegeben. Ein ähnlich spezielle Operation ist eine, die Mediziner „Revision von Hüftendoprothesen“ nennen – und deren Fallzahl in Nettetal auch gering ist. „Eine Fortführung würde unser Portfolio zwar abrunden. Aber das ist schon sehr speziell, daher können wird die Entscheidung des Ministeriums verstehen“, sagt Schneider. Schließlich geht es der Regierung darum, die Behandlungsschwerpunkte in der Krankenhauslandschaft neu zu sortieren und zu schaffen, indem eher seltenere Behandlungen in bestimmten Häusern gebündelt werden. So soll dort dann auch eine größere Erfahrung und Expertise versammelt werden.