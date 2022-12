Im Rathaus Nettetal Bürgermeister trifft seine Kollegen

Die Situation von Leiharbeitern, die in Nettetal wohnen, jedoch in den Niederlanden arbeiten, waren auch Thema bei einem Treffen, zu dem kürzlich die Verwaltungsspitzen der Stadt Nettetal und Venlo zusammengekommen sind. „Einig war man sich, dass die grundlegenden Probleme der Unterbringung und Arbeitsverhältnisse nicht allein auf kommunaler Ebene gelöst werden können“, erklärte ein Sprecher der Stadt Nettetal nach dem Treffen im Rathaus am Doerkesplatz. Wie das Problem in internationaler Zusammenarbeit mit deutschen, polnischen und niederländischen Behörden angegangen werden kann, zeigte sich dann einige Tage später bei der Razzia in Hinsbecker Leiharbeiterunterkünften Montagnacht.