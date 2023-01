Beigeordneter der Stadt Nettetal hat Dienst angetreten Der neue Mann für Recht und Ordnung

Auf eine einfache mathematische Formel will Andreas Rudolph seinen neuen Job nicht bringen. „Duisburg hat zwar zehnmal so viele Einwohner wie Nettetal. Das heißt aber nicht, dass die Arbeit in Nettetal nur ein Zehntel so spannend ist wie in Duisburg“, lautet das Fazit des neuen Beigeordneten nach gut zwei Wochen im Dienst. Dass er nach seinem Wechsel von der Spitze des Duisburger Ordnungsamtes in die Verwaltungsspitze einer Kleinstadt eine ruhige Kugel schieben kann, hat der 40-Jährige auch nicht erwartet. Andernfalls hätten ihm schon die ersten Tage auch gezeigt, dass er falsch gelegen hätte.