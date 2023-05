“Offene Gartenpforte“ hat begonnen Zum ersten Mal als Gastgeber das Gartentor für Besucher geöffnet

Fast vollständige Ruhe breitet sich in dem Garten von Gitta Radtke und Ton Milatz in Hombergen aus. Auch wenn kurz ein Flugzeug in der Luft knattert. Kohlweißlinge und Zitronenfalter flattern aufgeregt umeinander, Vögel zwitschern, ein Eichhörnchen veranstaltet Kletterpartien in den alten hohen Bäumen, am Morgen hat Gitta Radtke zwei Wachteln beobachtet. Von der Terrasse aus haben die Bewohner einen freien Blick über die große Wiese bis weit nach Hombergen. Den konnten am Wochenende erstmals auch Besucher genießen: Die Keramikerin Gitta Radtke und ihr Mann Ton Milatz machten bei der der Aktion „Offenen Gartenpforte“ mit. Sie freuten sich über die zahlreichen Gäste, die „sich lange in dem Garten aufgehalten haben und mit denen sie gut fachsimpeln“ konnten.