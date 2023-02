Beraterin aus Nettetal Social Media geht auch für Pommesbuden

Marketing und Werbung auf Facebook? Azubi-Akquise via TikTok? Ist das nicht nur etwas für große Unternehmen, mag sich mancher Handwerks- oder Dienstleistungsbetrieb fragen. Kirstin Kröll hat dazu eine klare Meinung: In Sozialen Medien präsent und aktiv zu sein, kann eine lohnende Sache auch für kleine Betriebe aller Art sein. Selbst für eine Pommesbude? „Klar“, antwortet die 36-jährige Nettetalerin ohne zu zögern. Was womöglich auch daher kommt, dass der Anstoß, sich als Social-Media-Beraterin selbständig zu machen, auch mit Gastro-Betrieben zu tun hatte.