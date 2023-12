Halle und Solardach als Paket Nettetaler will Unternehmen die Energiewende leicht machen

Frank Metten ist höchst zufrieden mit dem, was sich seit Oktober in seiner Firma über seinem Kopf befindet: eine Photovoltaikanlage, die dem Kunststoff verarbeitenden Betrieb in Kaldenkirchen fast den gesamten Strom liefert, der dort im Jahr verbraucht wird. Strom aus Sonnenenergie – das komme den Erwartungen vieler Kunden entgegen, sagt der Geschäftsführer der Metten Kunststoffprodukte GmbH: „Die Automobilindustrie etwa will den Nachweis, dass wir Strom aus erneuerbaren Energiequellen beziehen.“ Die Photovoltaikanlage hilft mithin nicht nur, Stromkosten zu sparen, sie verbessert für den Kunststoffbetrieb auch die Chancen am Markt.