Nettetaler Vogelfreunde tauschen ihre Beobachtungen aus

Kaldenkirchen Die Vogelfreunde tauschen sich über ihre Beobachtungen aus und notieren sie für alle sichtbar im Internet.

An jedem ersten Mittwoch im Monat treffen sich die Vogelfreunde im Waldgasthaus Galgenvenn in Kaldenkirchen. „Meist referiert ein Vogelfreund von einer Vogel-Exkursion, zeigt dazu Bilder, denn viele sind hervorragende Naturfotografen, und wir tauschen natürlich unsere Erfahrungen aus“, erzählt Hubatsch. Zu den Treffs kommen „im Schnitt so um die 15 Vogelfreunde, junge unter 30 Jahren sowie ältere über 70, aus Nettetal und Umgebung“.

Treffen Die Vogelfreunde Nettetal treffen sich an jedem ersten Mittwoch im Monat um 19 Uhr im Waldgasthaus Galgenvenn, Knorrstraße 77 in Kaldenkirchen.

Tatsächlich ist die Zahl der Vogelfreunde, die sich eher als Interessengemeinschaft denn als Verein verstehen, viel größer, wie ihr Sprecher Hubatsch ausführt: „Nicht immer können alle kommen, weit über 100 aber melden ihre Sichtungen von Vögeln übers Internet.“ Hubatsch selbst ist auch in verschiedenen Gremien in Nordrhein-Westfalen aktiv, die Vögel registrieren und ihr Vorkommen kartieren, sowie Autor ornithologischer Fachliteratur.

Neben der Liebe zur Natur treibt die Hobby-Ornithologen die wissenschaftliche Neugier an, gewissenhaft haken sie in Arten-Listen jede gesichtete Vogelart ab. „Wir haben zum Beispiel kürzlich mit als erste hier einen Adlerbussard beobachtet, die Sichtung gemeldet, und seitdem können wir verfolgen, wo er sich am Niederrhein aufhält“, berichtet Heinz Schroers (76), der im Info-Zentrum der Biologischen Station Krickenbecker Seen auch Vorträge über seine Vogel-Exkursionen nach Südamerika hält. Der Greifvogel sei eigentlich im Osten Europas beheimatet, und bei seinem Auftauchen gerieten viele Vogelfreunde aus dem Häuschen, wie jedes Mal, wenn sich Arten aus fernen Gefilden hier einfinden. Hubatsch machte vor Kurzem eine ähnlich aufregende Entdeckung: „Im Lüsekamp beobachtete ich eine Rötelschwalbe, nachdem ich die Sichtung meldete, kamen am Abend viele Vogelfreunde, auch aus den Niederlanden, um den Vogel aus Südeuropa zu sehen.“