Nettetaler schwer verletzt Prozess wegen Unfallflucht startet im Mai

Hanke war am 27. Mai 2023 mit seinem Sohn in einem Kleinwagen auf der A57 von Nettetal auf dem Weg nach Frankfurt unterwegs, als sein Peugeot 108 in Höhe Köln-Bickendorf gerammt wurde. Unter den Folgen des Unfalls leidet der Anlagenmechaniker noch heute. Die Staatsanwaltschaft ermittelte gegen Unbekannt, stellte das Verfahren schließlich ein. Erst durch ein von Hahnke veröffentlichtes Video, das er bei Facebook teilte, kam man auf die Spur des mutmaßlichen Täters.