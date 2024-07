CTX Thermal Solutions Diese Kühltechnik aus Nettetal ist fast überall

Im Januar 1998 geht das Unternehmen an den Start – und wächst, setzt vor allem auf personelle Stabilität. Viele, die damals ihre Ausbildung begonnen hatten, stehen heute im Unternehmen in leitender Position. Zunächst am Lötscher Weg 78 beheimatet, folgt 2008 der Umzug an die heutige Adresse am Lötscher Weg 104. 2014 folgt eine Umbenennung: Aus der Contrinex GmbH wird die CTX Thermal Solutions GmbH. Der Geschäftsbereich konzentriert sich auf den Vertrieb und der Vermarktung von Kühllösungen für die Leistungselektronik.