Nettetal : Über eine halbe Million Sozialabgaben nicht gezahlt?

Nettetal Fünf Nettetaler müssen sich vor dem Landgericht Krefeld wegen Veruntreuung verantworten.

Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von 640.416 sowie 79.684 Euro sollen nicht gezahlt worden sein. Darum geht es in einem Prozess am 23. Januar vor der 4. großen Strafkammer als Wirtschaftsstrafkammer am Krefelder Landgericht. Angeklagt sind insgesamt fünf rumänische oder mazedonische Staatsangehörige aus Nettetal im Alter von 36 bis 60 Jahren. Sie stehen im Verdacht, in mehreren Fällen Arbeitsentgelt vorenthalten und veruntreut zu haben oder Beihilfe dazu geleistet zu haben. Bei dieser komplexen Materie sind bereits mehrere Verhandlungstage vorgesehen. Bereits vier Tage später für den 27. Januar und weitere Termine bis März sind als Fortsetzungstermine anberaumt.