Nettetaler Unternehmen will 2023 umziehen : Rasierer kommen bald aus Kaldenkirchen

Nettetal Die MTC Trading Company lässt sich einen neuen Firmensitz im Gewerbepark Nettetal-West bauen. Eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach soll nicht nur die Firma versorgen können.

Rutger Duhne ist zuversichtlich: „Hier können wir expandieren und das werden wir wohl auch tun“, sagt der Geschäftsführer der MTC Trading Company GmbH. Hier, das ist derzeit noch ein Stück Land im Gewerbegebiet Nettetal-West. In zwei Wochen schon sollen Baufahrzeuge über das Gelände rollen, sagt Christoph Dicks, Geschäftsführer der Nettetaler Gewerbe- und Industriebau GmbH & Co. KG Dammer. Aufgabe seines Unternehmens ist es, für die derzeit noch in gemieteten Räumen in Breyell ansässige MTC ein neues Domizil hochzuziehen: Eine 9,55 Meter hohe, 2400 Quadratmeter große Halle nebst einem zweistöckigen Bürogebäude. Einiges versprechen sich die Bauherren unter anderem vom Dach: Darauf wird eine Photovoltaik-Anlage installiert, die laut Dammer nicht nur MTC mit Strom versorgt, sondern bis zum Dreifachen der von der Firma benötigten Menge ins Netz einspeisen kann.