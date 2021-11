Freizeit in Nettetal : Traditioneller Krippenweg wird trotz Corona geplant

Nettetal Am letzten Sonntag im Dezember und am ersten Sonntag im Januar ist der Nettetaler Krippenweg zu begehen. Welche Auswirkungen die Corona-Pandemie hat.

Unterschiedliche Krippen werden in sieben Kirchen zu sehen sein: in St. Lambertus, Am Kastell 3 in Breyell; in der Pfarrkirche St. Peter, Wankumer Straße 3 in Hinsbeck, in der Pfarrkirche St. Clemens, Kehrstraße 30 in Kaldenkirchen, in der Pfarrkirche St. Lambertus, Locht 1 in Leuth, in der Alten Kirche, Am Treppchen 1 in Lobberich, in St. Sebastian, An St. Sebastian 1 in Lobberich sowie in der Schaager Kirche Anna, An der Kirche 7.