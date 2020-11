Neue Form der Spende wegen der Corona-Pandemie : Nettetaler können an Wunschbäumen spenden

Nettetal Wegen der Pandemie wird der Ablauf der Weihnachtswunschbaum-Akrion geändert: In drei Bankfilialen und im Rathaus am Doerkesplatz stehen Wunschbäume.

Wer dennoch für finanziell schwache Familien spenden will, kann dies tun: In den Filialen der Sparkasse Krefeld und der Volksbank in Kaldenkirchen sowie in der Zweigstelle der Deutschen Bank in Lobberich und im Rathaus am Doerkesplatz werden Wunschbäume mit Sternen aufgestellt. Darauf befinden sich die Daten für die jeweilige Spende. Zusätzlich stehen Plakate vor den Bäumen, die den Ablauf im Detail erklären. Über einen QR-Code können Spender per Paypal über eine sichere Leitung ihre Unterstützung leisten.