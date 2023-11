Karnevalsauftakt in Nettetal Der Hoppeditz will auch mal wie Papa Prinz werden

Der Lobbericher Hoppeditz saß übrigens mit am Tisch, als Sabine I. und Frank II. in Erinnerungen an ihre Proklamation schwelgten. Denn diese Rolle übernimmt seit vergangenem Jahr ihr Sohn Leonard. Der war auf dem Balkon des Alten Rathauses am Samstagvormittag mit den Jecken in die fünfte Jahreszeit. „So 600 bis 650 Zuschauer werden es gewesen sein“, schätzt Leonard Houben. Dass seine Eltern in diesem Jahr das Prinzenpaar sind, blieb in seiner Rede natürlich nicht unerwähnt. Und auch nicht, dass der Sohn auch gerne einmal auf dem Narrenthron Platz nehmen würde. „In 15 Jahren wäre das aus Sicht der Eltern auch völlig in Ordnung“, sagt der Papa dazu.