Nettetaler Imkerverein kann mit stolzen Zahlen aufwarten

Imkern ist in Nettetal wieder in

Nettetal Dem Nettetaler Imkerverein gehören mehr als 300 Bienenstöcke und damit mehrere Millionen der Insekten

Näheres Der Imkerverein informiert auf Veranstaltungen oder in Schulen über Bienen und die Imkerei, bietet Schnupper-Workshops an. Wer ein ausgebüxtes Bienenvolk findet, kann sich gern an den Verein wenden. Infos und Kontakt: www.imker-nettetal.de.

Geschichte Nach der kommunalen Neugliederung 1970 mit der Gründung der Stadt Nettetal fusionierten mehrere Vorläufervereine zum Imkerverein Nettetal. Der produzierte Honig wird gemeinsam vermarktet, ist bei Rewe in Nettetal und Brüggen zu kaufen, einzelne Vereinsmitglieder bieten ihren Honig auch selbst an.

Vorträge, Besuche in Schulen, Info-Stände bei Veranstaltungen und vor allem die regelmäßigen Imkertage auf dem Naturschutzhof des Naturschutzbundes in Lobberich mit Honigschleudern stießen auf große Resonanz – Imkern ist in Nettetal und Umgebung wieder in.