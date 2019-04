Nettetal : Nettetaler gestaltet Fastentuch für Kirche in Westfalen

Der Nettetaler Künstler Jürgen Drewer gestaltete das Fastentuch unter Mitarbeit von Lisa Reisinger. Foto: Joerg Knappe

NETTETAL/Hamm Der Künstler Jürgen Drewer hat sich in einem Wettbewerb durchgesetzt. Während der Fastenzeit verhüllt sein Tuch das Kreuz in der St.-Stephanus-Kirche in Hamm-Heessen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sigrid Blomen-Radermacher

Ein großes Kreuz dominiert die Apsis der St.-Stephanus-Kirche im westfälischen Hamm-Heessen. Doch ist es derzeit nicht zu sehen. Ein graues Tuch, auf dem im unteren Teil das Wort „Ohne“ steht, ist darüber gehängt. Das Fastentuch ist eine Arbeit des Nettetaler Künstlers Jürgen Drewer.

Es ist Fastenzeit. Traditionell werden spätestens ab dem 5. Fastensonntag, dem Palmsonntag, die Kreuzesdarstellungen, Kreuze und Heiligenfiguren in den katholischen Kirchen verhüllt. Der Brauch entstand zu einer Zeit, in der das Kreuz als ein Zeichen für den Sieg des Lebens über den Tod stand. Ziel der Verhüllung war es, sich in den Tagen vor Ostern auf das Leiden und Sterben Christi zu konzentrieren. Auch als die Kreuze mit der Gestalt des leidenden Christus üblich wurden, blieb die Tradition der Verhüllung mithilfe eines Fastentuches bestehen. Das Fasten- oder Hungertuch bezieht sich auf den jüdischen Tempelvorhang, der der Überlieferung nach an Karfreitag zerriss.

Zur Person Autodidakt mit Bezug zur Architektur Herkunft Der in Nettetal lebende Künstler Jürgen Drewer wurde 1952 in Gladbeck (Kreis Recklinghausen) geboren. Künstlerisch Autodidakt, wurde ihm 1982 die Anerkennung der Tätigkeit als Bildender Künstler durch den Gutachterausschuss der Hochschule für Kunst und Design in Köln zugesprochen. Schwerpunkt Seit mehr als 30 Jahren liegt Drewers künstlerischer Schwerpunkt nach eigenen Angaben in architekturbezogenen Projekten.

Die Pfarrkirche St. Stephanus in Hamm-Heessen handhabte die Tradition bis zum vergangenen Jahr folgendermaßen: Man verhüllte ein Vortragekreuz, das an Karfreitag in die Kirche getragen wurde, während zugleich das große Kreuz in der Apsis des Kirchenbaus unverhüllt blieb und alle Blicke auf sich zog.

Die Gemeinde spürte Zweifel an dieser Vorgehensweise, begann über eine Veränderung nachzudenken und schrieb einen Wettbewerb aus: Künstler wurden eingeladen, ihre Ideen zu einer Kreuzverhüllung vorzubringen. Diese sollte, wie heute in vielen Kirchen üblich, über die gesamte Fastenzeit, also von Aschermittwoch bis Karfreitag, zu sehen sein. Im Januar dieses Jahres entschied sich die Jury in Hamm für den Entwurf des in Nettetal lebenden Künstlers Drewer.

Die Mitglieder der Pfarrei hatten ausführlich darüber diskutiert, was im Leben ver- und enthüllt wird, was sichtbar sein kann, was unsichtbar. Am Ende der Diskussion stand eine Skizze mit einer Reihe von Begriffen, die für die Menschen in St. Stephanus im Zusammenhang mit einem Fastentuch stehen. Die Skizze basiert auf der Form des Kreuzes. Oben steht der Begriff Gott, unten Mensch. Die Querbalken sind von dem konträren Begriffspaar „sterben und hoffen“ besetzt, wozu auch die Gegensatzpaare verabschieden-begrüßen, hinfallen-aufstehen und einige mehr gehören.

Drewer gestaltete diese Skizze dahingehend um, dass er das Dazwischen zwischen den Gegensatzpaaren, damit also die Stelle des Kreuzes, als eine Leerstelle in den Fokus nimmt. Diese Leerstelle bezeichnet der Künstler – wie das Fastentuch auch – mit dem Wort „Ohne“. Er begründet dies so: „Vor dem Hintergrund des Verhüllens stellt sich die grundsätzliche Frage, welche Bedeutung etwas für den Menschen hat, das nicht oder nicht mehr existiert.“ Das kann sowohl Materielles als auch Immaterielles sein. „Die Vorstellung, ohne gewisse Dinge, Situationen, Erfahrung zu leben, zu sehen, zu hören, zu glauben, zu leben und so weiter schafft für den Menschen eine individuelle gedankliche Komponente.“ Was wichtig für Drewer ist: sich auch über die Passionszeit hinaus mit dem, was fehlt, auseinanderzusetzen.