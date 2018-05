Nettetal: Nettetaler feiern royale Hochzeit in der Mühle

Nettetal Für Fans der britischen Monarchie war es das Ereignis des Jahres: Die Hochzeit der Nummer 6 der Thronfolge mit Schauspielerin Meghan Markle. In Hinsbeck fieberten die "Friends of British Royalty" mit

Die Flügel der Hinsbecker Stammenmühle sind mit der britischen Fahne, dem Union Jack, bespannt, rund um die Mühle stehen Aufsteller in Form der britischen Wachgarde. Das zeigt: An diesem Samstagabend wird hier, am Sitz der "Friends of British Royalty - German Sector" - gefeiert, und dies ganz im Zeichen eines traditionellen britischen Pub-Abends mit verschiedenen Biersorten von der Insel und Gegrilltem. Anlass ist die Hochzeit von Prinz Harry mit der Amerikanerin Meghan Markle, nun Herzog und Herzogin von Sussex.