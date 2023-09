Fachverkäuferin aus Nettetal Mit Braten-Schinken-Platte zur besten Gesellin

Es war ein Satz, auf den Angela Neumann lange hingearbeitet hat. „Willkommen in unserer Handwerkerfamilie“, rief Willi Schillings, Obermeister der Fleischer-Innung Niederrhein Krefeld-Viersen-Neuss, einer Gruppe neuer Fachkräfte zu. Zuvor hatte er sie nach alter Tradition feierlich von den Pflichten des Lehrvertrags losgesprochen und in den Gesellenstand erhoben. Angela Neumann, die ihre Ausbildung bei Esch in Lobberich gemacht hat, gehörte dazu. Und nicht nur einfach so: Die 23-jährige Nettetalerin hat die Ausbildung nach Angaben der Kreishandwerkerschaft Niederrhein als Jahresbeste abgeschlossen.