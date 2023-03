Autor aus Nettetal Dinçer Güçyeter für Preis der Leipziger Buchmesse nominiert

Der in Lobberich lebende Autor Dinçer Güçyeter ist mit seinem Roman „Unser Deutschlandmärchen“ neben anderen Schriftstellern für den renommierten Preis der Leipziger Buchmesse nominiert worden. Ob der 1979 in Nettetal als Sohn einer türkischen Migrantin geborene Güçyeter den Preis gewinnt, wird sich am 27. April entscheiden. „Mit eigener Sprache und lyrischer Innovation der Romanform erzählt Dinçer Güçyeter die Geschichte seiner Familie. Diese steht einerseits stellvertretend für viele so genannte ,Gastarbeiter*innen’, die Rassismus und unmenschliche Arbeitsbedingungen erleben“, begründet die Jury die Nominierung.