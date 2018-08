Nettetaler besuchen britische Partnerstadt Fenland

Nach einem erlebnisreichen Wochenende sind 25 Gäste aus Nettetal in ihre Heimat zurückgekehrt. Fünf Tage verbrachten sie gemeinsam mit ihren Gastfamilien in Nettetals englischer Partnerstadt Fenland.

Nachdem der Reisetross das Rathaus in Fenland erreichte und Bürgermeisterin Kay Mayor sowie der Leiter der Twinning Association, Bob Gosling, die Delegation um Bürgermeister Christian Wagner (CDU) begrüßte, ging es nach einem kleinem Imbiss zunächst in die Gastfamilien. Am nächsten Tag stand ein Ausflug nach Morston Quay in North Norfolk auf dem Programm. Bei einer Bootstour sahen die Besucher Robben und Vögel. Nach einem Picknick ging es nach Sheringham. Bei einer Zugfahrt mit der historischen Bahn ging es vorbei an einer malerischen Kulisse und historischen Bahnhöfen. Der letzte Abend wurde in geselliger Runde bei einem „Hog Roast“ verbracht. Die Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Städtepartnerschaften, Renate Dyck, bedankte sich für die Gastfreundschaft. Gosling freute sich über glückliche Gesichter und auch über die Einladung in zwei Jahren, den 50. Geburtstag der Stadt Nettetal gemeinsam zu feiern. Zusätzlich feiert die Städtepartnerschaft im Jahr 2019 ihr 30-jähriges Bestehen.⇥RP