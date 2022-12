Problem beim Anbieterwechsel in Nettetal PŸUR-Kunde tagelang ohne TV und Radio

Die Fußball Weltmeisterschaft auf dem heimischen Fernseher verfolgen, das war für Marco Heinrich Michels in den vergangenen Tagen nicht möglich. Auch andere TV-Sendungen konnte er nicht sehen, denn ab 2. Dezember war der Empfang von Fernsehen und Radio futsch. „Erst mal habe ich gedacht, es ist eine Störung“, berichtet Michels. „Als ich am nächsten Tag wieder gucken wollte, hatte ich noch immer keinen Empfang.“ Michels begann zu ahnen, dass bei der Umstellung seines Anschlusses von seinem bisherigen Anbieter Vodafone auf den neu in Nettetal agierenden Anbieter Pyur etwas schief lief. Dass das Problem fast zwei Wochen lang bestehen würde, hätte er sich zu diesem Zeitpunkt nicht träumen lassen.