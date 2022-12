Problem beim Anbieterwechsel in Nettetal PŸUR-Kunde tagelang ohne TV und Radio

Er habe es per E-Mail und über eine Pyur-App versucht, die ihm schließlich die Information bot, es gebe eine größere Störung, berichtet Michels. Später gab es eine Nachricht, ihm werde eine Hardware zugestellt. „Als ich dann zum Pyur-Laden in Nettetal ging, standen da schon gut zehn Leute in der Schlange. Im Laden habe man ihm gesagt, dass die Hardware unterwegs sei. Wofür er diese benötige, sei ihm nicht klar: „Ich will doch keine Bezahlsender schauen, sondern einfach nur ganz normal fernsehen.“ In sozialen Medien habe er Beiträge von weiteren Nettetalern gelesen, die über Probleme bei Wechsel zu Pyur klagten. Um es kurz zumachen: Auch nach zehn Tagen hatte Michels keinen Empfang. Was ihn besonders ärgert: „Ich denke an viele kranke, alte Menschen die als einzigste Abwechslung den TV und Radioempfang haben und sich sicherlich überfordert fühlen, sich zu melden.“