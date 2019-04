Breyell/Kaldenkirchen : Verschönerung Breyells ohne IHK

In der Breyeller Fußgängerzone werden in diesem Jahr die Fugen des Natursteinpflasters erneuert. Foto: emy

BREYELL/KALDENKIRCHEN Für Kaldenkirchen wäre dagegen ein integriertes Handlungskonzept sinnvoll.

Eine Verbesserung des Breyeller Ortskerns versucht die Stadtverwaltung derzeit mit einzelnen Maßnahmen ohne ein Integriertes Handlungskonzept (IHK) zu erreichen. Ein solches sei allerdings für Kaldenkirchen sinnvoll, wo sich die Probleme türmten, hieß es in der jüngsten Sitzung des Planungsausschusses des Stadtrats. Also beschlossen die Mitglieder einen Prüfauftrag – auch wegen der Mitteilung, dass Zuschüsse aus dem Städtebauförderprogramm nicht fließen, wenn es das IHK nicht gibt. Das fängt schon bei der Neugestaltung des Marktplatzes an.

In Breyell werden in diesem Jahr die Fugen des Natursteinpflasters in der Fußgängerzone Josefstraße und angrenzenden Bereichen für rund 245.000 Euro erneuert. Für die Illumination des alten Kirchturms auf dem Lambertimarkt sollen Gelder aus den Töpfen Dorferneuerung oder Denkmalschutz locker gemacht werden. Die Modernisierung der Stadtbücherei an der Lobbericher Straße 1 soll nach und nach durch den Nette-Betrieb sichergestellt werden. Für Breyell laufen außerdem Untersuchungen zur Begrenzung von Spielstätten und ein Modellplan zur Quartiersentwicklung für den Bereich Josefstraße.