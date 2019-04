Nettetal : Politiker wollen Zeichen setzen

Auch Nettetaler Politiker wollen ein Zeichen setzen aus Solidarität zu Flüchtlingen, die in Seenot geraten sind. Foto: dpa

Nettetal Damit teilen sie die humanitäre Sorge um Menschen, die aus Seenot gerettet werden.

Dieser Beschluss hat eher einen symbolischen Charakter: Die Mitglieder des Ausschusses für soziale Angelegenheiten stimmten einem Antrag des Fördervereins der Flüchtlingshilfe Nettetal zu, wonach die Verwaltung die Bereitschaft äußert, 15 zusätzliche Flüchtlinge aus Seenot aufzunehmen. Allerdings fallen Änderungen des sogenannten geordneten Verteilungs- und Aufnahmeverfahrens in die Zuständigkeit von Bund und Europäischer Union. „Alle Flüchtlinge, egal in welcher Form und mit welcher Vorgeschichte die Anlandung erfolgt, unterliegen dem gleichen Verfahren“, heißt es in der Vorlage.